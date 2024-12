"Znamy każdy jego ruch". Romanowski namierzony przez służby?

O tym, że polskie służby namierzyły już Marcina Romanowskiego donosi "Gazeta Wyborcza".

Media: Romanowski namierzony przez służby. "To miejsce jest stale monitorowane"

– We współpracy z miejscową policją miejsce, w którym przebywa, jest stale monitorowane. Znamy każdy jego ruch – twierdzi jeden z informatorów dziennika.

Doniesień tych nie potwierdza na razie Prokuratura Krajowa. Jej rzecznik poinformował jedynie podczas środowej konferencji prasowej, że śledczy uzyskali informację, że były minister sprawiedliwości przekroczył granicę i przebywa w jednym z krajów UE.

Przypomnijmy, że prokurator wystąpił w środę do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o wszczęcie poszukiwań Europejskim Nakazem Aresztowania, o wydanie ENA wobec Marcina Romanowskiego.

– Ta decyzja była spowodowana tym, iż poszukiwania ogólnokrajowe wszczęte 12 grudnia tego roku, w zeszłym tygodniu, okazały się bezskuteczne i dotychczas miejsca pobytu podejrzanego na terenie kraju nie ustaliliśmy – stwierdził Nowak. – Uzyskaliśmy informacje uprawdopodobniające, iż przekroczył on granicę i przebywa na terenie jednego z krajów UE. To podejrzenie było dla nas wystarczające do tego, aby skierować wniosek do sądu o wydanie ENA – wyjaśnił.

Zawiadomiono Interpol

Prokuratura Krajowa wydała ponadto komunikat, w którym poinformowała, że "prokurator skierował do Krajowego Biura Interpolu w Warszawie w Komendzie Głównej Policji wniosek o wszczęcie poszukiwań międzynarodowych Marcina Romanowskiego (tzw. poszukiwania czerwoną notą Interpolu), wraz z wnioskiem o publikację czerwonej noty Interpolu".

Komenda Główna Policji przekazała wniosek do Sekretariatu Generalnego Interpolu w Lyonie. Po zatwierdzeniu nota zostanie opublikowana w bazie Interpolu i będzie dostępna dla wszystkich krajów członkowskich. Czerwona nota stanowi informację, że dana osoba jest poszukiwana przez władze jednego z krajów członkowskich Interpolu i zawiera prośbę o jej lokalizację oraz zatrzymanie.

