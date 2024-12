Sensacyjne doniesienia ws. Romanowskiego. "Przekroczył granicę"

Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował na briefingu prasowym, że prokurator wystąpił w środę do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o wszczęcie poszukiwań Europejskim Nakazem Aresztowania, o wydanie ENA wobec Marcina Romanowskiego.

– Ta decyzja była spowodowana tym, iż poszukiwania ogólnokrajowe wszczęte 12 grudnia tego roku, w zeszłym tygodniu, okazały się bezskuteczne i dotychczas miejsca pobytu podejrzanego na terenie kraju nie ustaliliśmy – stwierdził rzecznik Prokuratury Krajowej.

– Uzyskaliśmy informacje uprawdopodobniające, iż przekroczył on granicę i przebywa na terenie jednego z krajów UE. To podejrzenie było dla nas wystarczające do tego, aby skierować wniosek do sądu o wydanie ENA – kontynuował Nowak.

Zawiadomiono Interpol

Prokuratura Krajowa wydała w środę komunikat, w którym poinformowała, że "prokurator skierował do Krajowego Biura Interpolu w Warszawie w Komendzie Głównej Policji wniosek o wszczęcie poszukiwań międzynarodowych Marcina Romanowskiego (tzw. poszukiwania czerwoną notą Interpolu), wraz z wnioskiem o publikację czerwonej noty Interpolu".

Komenda Główna Policji przekazała wniosek do Sekretariatu Generalnego Interpolu w Lyonie. Po zatwierdzeniu nota zostanie opublikowana w bazie Interpolu i będzie dostępna dla wszystkich krajów członkowskich. Czerwona nota stanowi informację, że dana osoba jest poszukiwana przez władze jednego z krajów członkowskich Interpolu i zawiera prośbę o jej lokalizację oraz zatrzymanie.

Sprawa Romanowskiego

Polityk jest podejrzany m.in. o ustawianie konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu popełnienie 11 przestępstw, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Zarzuty dotyczą również przywłaszczenia pieniędzy w łącznej kwocie ponad 107 mln zł oraz usiłowania przywłaszczenia ponad 58 mln zł. Grozi mu do 25 lat więzienia. Romanowski nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Mec. Bartosz Lewandowski złożył zażalenie na decyzję sądu o trzymiesięcznym areszcie dla byłego wiceministra.

Były wiceminister sprawiedliwości, a obecnie poseł PiS od 12 grudnia jest poszukiwany listem gończym. Wcześniej sąd zdecydował o aresztowaniu go na trzy miesiące.

Czytaj też:

Poseł grzmi do PiS: Gdzie wszyscy go ukrywacie?Czytaj też:

Co z pensją poselską Romanowskiego? Marszałek Sejmu odpowiada