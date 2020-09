Co dalej ze Zjednoczoną Prawicą? Semka: No to PiS ma kryzys

Jak przekazał Terlecki, rozmowy w ramach obozu rządzącego "rokowały pewne nadzieje, ale w tej chwili zostały zawieszone w związku z sytuacją, jaką mamy dzisiaj w Sejmie". Pytany, czy rekonstrukcja rządu się odwlecze, Terlecki odparł: – Niekoniecznie. Jeżeli sytuacja nas do tego zmusi, to rekonstrukcja nastąpi bez uzgodnień z naszymi koalicjantami.

Pytany, czy PiS jest gotowe na rząd mniejszościowy, odpowiedział, że to niemożliwe. Jeżeli zajdzie taka sytuacja, to pójdziemy na wybory. Oczywiście sami – oświadczył Terlecki.

"Nie sądzę, żeby przyspieszone wybory to było to, co w tej chwili jest Polsce potrzebne" – stwierdził Jarosław Gowin pytany o tę sytuację.

"Od początku negocjacji w Zjedn Prawicy wskazywałem, że PiS powinien traktować je bardzo serio. Tymczasem tak gowinowcy jak i ziobryści skarżyli się, są sprawiają one wrażenie rozmów pro forma.Jak by mało było napięć JK dorzucił do tego 5tke dla zwierząt. No to PiS ma kryzys" – ocenia publicysta "Do Rzeczy" Piotr Semka.

