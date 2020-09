Kaczyński premierem? Wiceminister Wójcik: Ależ oczywiście, jak najbardziej

Trwa kryzys w koalicji rządzącej. Konflikt między PiS-em a Solidarną Polską wybuchł po głosowaniu ws. noweli ustawy o ochronie zwierząt. Posłowie partii Ziobry zagłosowali "przeciw" tzw. Piątce dla PiS, a w piątek padła seria wypowiedzi działaczy zarówno jednej, jaki i drugiej partii z których wynika, że negocjacje koalicyjne zostały zerwane.

– Myślę, że koalicja jest i znajdziemy porozumienie w ramach tej koalicji, które będzie dobre dla Polski i Polaków – komentował kryzys w koalicji rządzącej wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości Michał Wójcik na antenie Radia ZET.

– Jest potrzeba refleksji. Mamy dwa dni, uspokojenia troszkę emocji, trzeba ochłonąć i przystąpić do dalszych działań – tłumaczył polityk.

Wójcik zapewnił także, że Solidarna Polska jest „otwarta” na spotkanie z prezesem PiS. – My jesteśmy otwarci, nie widzę niczego co by stało na przeszkodzie takiemu spotkaniu – stwierdził polityk.

Wójcik zapytany został także o ewentualną zmianę na stanowisku premiera, gdzie zamiast Mateusza Morawieckiego miałby stanąć Jarosław Kaczyński. – Jarosław Kaczyński jest wybitnym politykiem, jest architektem naszego sukcesu, ma niepodważalną pozycję. Nikt nie będzie podważał jego pozycji – mówił polityk.

– Gdyby został premierem, gdyby padła taka propozycja, to Solidarna Polska powiedziałaby "tak"? Gdyby była taka propozycja? – pytała polityka dziennikarka.

– Ależ oczywiście, jak najbardziej. Byłby znakomitym premierem, ma doskonałą wizję (...) z cała pewnością gdyby podjął taką decyzję, to jest jego suwerenna decyzja – stwierdził Wójcik.

Czytaj także:

Polityk Porozumienia: Kaczyński powinien zostać premieremCzytaj także:

Prof. Dudek: Nie wykluczam sojuszu PiS z Solidarną Polską, ale bez Ziobry