Odsunięci od lekarzy

Teleporady dla pacjentów oznaczają wiele kłopotów. Dlaczego ludzie mogli wrócić do zakładów pracy, dzieci do szkół, ale pacjenci do lekarzy wciąż nie mogą?

Czas, gdy nikt nie wiedział jeszcze, w jakim kierunku rozwinie się pandemia COVID-19, wymusił totalne zamknięcie. Lockdown z dnia na dzień przeniósł Polaków w inny wymiar życia, także w sferze kontaktów z lekarzami. I choć pandemia inaczej, niż się zapowiadało – gdy np. w Hiszpanii umierało ponad tysiąc osób dziennie – przez prawdopodobną mutację wirusa rozwinęła się w nadzwyczaj łagodny sposób, to pacjenci nadal lekarza podstawowej opieki zdrowotnej mogą „odwiedzić” jedynie przez słuchawkę telefoniczną.