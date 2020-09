YouTube usunął wywiad Jaruzelskiej z Ziemkiewiczem

Córka komunistycznego generała Wojciecha Jaruzelskiego nagrywa i publikuje na swoim kanale "Towarzyszka panienka" w serwisie YouTube.com wywiady ze znanymi postaciami życia publicznego. Przed kilkoma miesiącami jej gościem był publicysta tygodnika "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz. Rozmowa dotyczyła jego książki "Cham niezbuntowany". Autorka wywiadu przekazała wczoraj wieczorem informację o usunięciu wywiadu.

"Po 3 miesiącach od premiery, pomimo wcześniejszego przesłania do YT do akceptacji – odcinek został usunięty. Kuriozalne jest również to, że YT do dziś zarabiał na reklamach (279k wyświetleń, 7909 pozytywnych ocen)" – napisała Jaruzelska i zaapelowała: "Nie poddawajmy się, pomyślmy co możemy zrobić".





Sprawę skomentował też Rafał Ziemkiewicz. "Pisałem wczoraj, że wojna lewicy z dystrybucją 'Chama Niezbuntowanego' bynajmniej nie ustała, no i macie. Nagłe usunięcie rozmowy u Moniki Jaruzelskiej (btw mega grzecznej, jak to u niej) po 3 miesiącach może być tylko efektem zorganizowanej akcji zasypania cenzorów YT 'zgłoszeniami'" – napisał publicysta.

Czytaj także:

Wirtualnemedia.pl: Ziemkiewicz zniknął z TVP Info



Czytaj także:

Nocne spotkanie Ziobry z Kaczyńskim. Rozmowy trwały 4 godziny