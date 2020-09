Piątka dla młodzieży?

– To jest naprawdę potrzebne, dzieje się bardzo wiele złego i musimy, każdy dobry człowiek powinien, poprzeć tę ustawę. Ja ją popieram z całego serca – mówi prezes PiS Jarosław Kaczyński na krótkim wideo, które pojawiło się na TikToku, jednym z najpopularniejszych wśród nastolatków portali społecznościowych. Kilka dni wcześniej, gdy na konferencji prasowej Jarosław Kaczyński prezentował po raz pierwszy "piątkę dla zwierząt", towarzyszył mu nieznany szerszej publiczności Michał Moskal, szef Forum Młodych PiS, partyjnej młodzieżówki. To nie przypadek. Wybory parlamentarne, a później prezydenckie pokazały, że PiS ma problem z przyciągnięciem do siebie najmłodszej grupy wyborców. W drugiej turze wyborów prezydenckich na Andrzeja Dudę zagłosowało 35,6 proc. osób w wieku 18–29 lat, podczas gdy 64,4 proc. oddało głos na Rafała Trzaskowskiego. Rok wcześniej w wyborach parlamentarnych na PiS głosowało 26,2 proc. najmłodszych wyborców. 24 proc. zagłosowało na Koalicję Obywatelską i aż 20,2 proc. na Konfederację.