Konflikt w Zjednoczonej Prawicy to ustawka? Prof. Dudek: Ustawką byłoby, gdyby prezes Kaczyński się ożenił

– Sporu w Zjednoczonej Prawicy na razie nikt nie wygrał, a raczej wszyscy przegrali, ponieważ stracili wizerunkowo, przez to, że okazali się nie dość zjednoczeni – mówił dla "Rzeczpospolitej" prof. Antoni Dudek, politolog, historyk z UKSW.

Jak zaznaczył, obecnie "na pierwszym planie" jest spór pomiędzy premierem Mateuszem Morawieckim a Zbigniewem Ziobrą, jednak do konfliktu w koalicji, zdaniem prof. Dudka, doszło w momencie, kiedy padła propozycja ze strony ministra sprawiedliwości, aby Solidarna Polska została włączona do struktur Prawa i Sprawiedliwości. – Odmowa, z jaką się spotkał, spotęgowała działania z jego strony, których celem było zmuszenie PiS-u do ustępstw wobec siebie i swojego środowiska politycznego – ocenił politolog w rozmowie z dziennikiem.

Antoni Dudek dopytywany był również o opinie, jakoby konflikt w Zjednoczonej Prawicy miał być ustawką prezesa PiS, żeby odwrócić uwagę od realnych problemów.

– Gdyby prezes Kaczyński postanowił się ożenić, założyć rodzinę to były news, który można byłoby uznać za przykrywkę kłopotów rządu. Konflikt w Zjednoczonej Prawicy był prawdziwy i wszyscy w ZP na nim stracili – stwierdził.

Czytaj także:

"Premier będzie czuł się mocniejszy". Rzecznik rządu o Kaczyńskim w randze wicepremieraCzytaj także:

Morawiecki "szefem swojego szefa". Senator PiS: To może być kłopotliwe