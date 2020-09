Emilewicz odchodzi z partii Gowina. Mamy komentarz rzecznika

Damian Cygan: Dlaczego Jadwiga Emilewicz odeszła z Porozumienia? Czy ma to związek z powrotem Jarosława Gowina do rządu?

Magdalena Sroka: Wydaliśmy oświadczenie w tej sprawie. To była osobista decyzja pani Emilewicz.

Wicepremier Emilewicz opuszcza Porozumienie, a czy zostaje w rządzie?

Jeżeli pani Emilewicz odchodzi z partii, to oczywiście nie będzie dla niej rekomendacji ze strony Porozumienia na stanowiska rządowe. Zatem to już nie jest pytanie do nas.

W sobotę PiS, Porozumienie i Solidarna Polska podpisały umowę koalicyjną. Co było punktem zwrotnym w tych rozmowach? Jeszcze kilka dni temu mówiło się o poważnym kryzysie w koalicji.

Myślę, że zwyciężyła mądrość trzech liderów partii tworzących Zjednoczoną Prawicę. Rozmowy prowadzone przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, szefa Porozumienia Jarosława Gowina i lidera Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobrę doprowadziły do konsensusu i mamy podpisane porozumienie. Odzwierciedleniem nowej umowy koalicyjnej będzie informacja o kształcie rządu, którą wkrótce przedstawi premier Mateusz Morawiecki. Co do szczegółów zawartych w tej umowie, to decyzję o ich ewentualnym ujawnieniu podejmą liderzy ZP.

Jak Porozumienie ocenia plan wejścia Jarosława Kaczyńskiego do rządu w randze wicepremiera?

To bardzo dobra wiadomość, bo będziemy mieli sytuację, w której wszyscy trzej liderzy Zjednoczonej Prawicy wejdą w skład rządu. Natomiast to jest wciąż niepotwierdzona informacja, a ostateczna decyzja należy do prezesa Kaczyńskiego. Musimy poczekać aż premier Morawiecki ogłosi kształt nowego rządu.

Czy jeśli ustawa covidowa, nazywana też ustawą o tzw. bezkarności urzędników, wróci na głosowania w Sejmie, to Porozumienie ją poprze?

Nie nazywałabym tego ustawą o bezkarności. Natomiast Porozumienie od samego początku deklarowało, że taką ustawę poprze. Ostateczne zapisy, które się w niej znalazły, są w naszej ocenie jak najbardziej do przyjęcia.

Co będzie priorytetem Zjednoczonej Prawicy po rekonstrukcji rządu? Bo dziś wiele osób ma takie poczucie, że w ostatnich tygodniach władza zajmuje się przede wszystkim sama sobą.

Fakt, że opinia publiczna tak bardzo skupiona jest na kwestii umowy koalicyjnej i rekonstrukcji rządu, to efekt działania mediów, które oprócz tego nie skupiają się na niczym innymi. To błędne przeświadczenie, że nie zajmujemy się wdrażaniem rozwiązań i ustaw dobrych dla Polski. Doskonale wiemy, że jesteśmy w ciężkim okresie pandemii koronawirusa oraz kryzysu gospodarczego – nie tylko w Polsce, ale i w Europie i na całym świecie. Myślę, że głównym wyzwaniem, przed którym teraz stoimy, jest skierowanie gospodarki z powrotem na dobre tory. Porozumienie jako partia proprzedsiębiorcza i proinnowacyjna na pewno bardzo mocno będzie się skupiać na tych obszarach.