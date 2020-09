"Piątka dla zwierzą" ulegnie zmianie? Grodzki: Spodziewam się wielu poprawek

Projekt PiS dotyczący ochrony zwierząt wywołał kryzys w koalicji rządzącej, ponieważ posłowie partii Ziobry zagłosowali "przeciw" tzw. Piątce dla zwierząt. W ostatnich dniach koalicjanci osiągnęli porozumienie, jednak nie wiadomo jakie będą dalsze losy ustawy. Projekt uderzał m.in. w hodowle zwierząt futerkowych oraz ubój rytualny.

– Konwent seniorów podjął decyzję o tym, żeby punkty odnośnie ochrony zwierząt przesunąć na dodatkowy dzień tego samego posiedzenia, to jest na 13 października. Z jednego prostego powodu, a nawet więcej niż jednego. Obie komisje, i rolnictwa i ustawodawcza nie zakończyły jeszcze prac. Wystąpiły o liczne ekspertyzy, m.in. do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i jak państwo wiecie, toczy się intensywna dyskusja wśród pań i panów senatorów na temat tej ustawy. Jak to wszystko zgromadzimy, w ramach tego samego posiedzenia 13 października ten punkt zostanie ostatecznie omówiony i poddany głosowaniu – poinformował marszałek Senatu Tomasz Grodzki na konferencji prasowej.

Polityk KO nie ukrywa, że ustawa będzie prawdopodobnie poprawiana przez senatorów.

– Na chwilę obecną mogę powiedzieć, że spodziewam się, że w tej ustawie senatorowie zaproponują sporo poprawek, ale to opinia na dziś, na koniec września. Do 13 października wiele się jeszcze może zmienić – stwierdził Tomasz Grodzki.

