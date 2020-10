Nie żyje polski himalaista Michał Ilczuk. Zginął w Karakorum

Jak podaje serwis, partner Ilczuka – Jakub Bogdański jest bezpieczny i został ewakuowany przez helikopter do Gilgit.

Do wypadku, w wyniku którego zginał Ilczuk, miało dojść 1 października gdy zespół himalaistów wspinał się na Dih Sar (6200 m. n.p.m.) w masywie Khundjerab Muntains w dolinie Shimshal.

Wraz z lokalnymi przewodnikami Ilczuk i Bogdański doszli do jednej z baz, a następnie we dwóch próbowali zdobyć szczyt. Przewodnicy wrócili do znajdującej się niżej miejscowości i mieli po trzech dniach wrócić do bazy po himalaistów.

W wyniku wypadku Ilczuk został jednak poważnie ranny, a jego partner wezwał pomoc przez telefon satelitarny. Bogdański został ewakuowany, jednak Ilczuka nie udało się uratować.