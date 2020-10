Nie żyje bp Jan Szarek. Chorował na COVID-19

Śp. bp Jan Szarek zmarł 8 października w szpitalu w Cieszynie. Był chory na COVID-19.

Bp Jan Szarek w 1993 został wybrany na prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej na pięcioletnią kadencję. W 1996 wybrano go ponownie na to stanowisko. Trzykrotnie spotykał się z przebywającym w Polsce papieżem Janem Pawłem II w Warszawie (1991), Wrocławiu (1997) i Drohiczynie (1999).

Jako przedstawiciel Kościoła w Polsce uczestniczył w Walnych Zgromadzeniach Światowej Federacji Luterańskiej oraz Światowej Rady Kościołów. Przez całe życie związany z tzw. ruchem społecznościowym w polskim luteranizmie, którego jednym z czołowych prekursorów był ks. Karol Kulisz.

W marcu 2000 Synod wybrał go na pierwszego prezesa Diakonii Kościoła. Stanowisko to pełnił do 2005, kiedy to zastąpił go bp Ryszard Bogusz. W 2001 otrzymał tytuł doktora honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Pozostawił syna ks. Piotra Szarka i córkę Ewę z rodzinami.

Czytaj także:

Prawie 300 zajętych respiratorów. Przybywa też zajętych łóżek covidowychCzytaj także:

Marszałek województwa łódzkiego ma koronawirusa. Wojewoda na kwarantannieCzytaj także:

Czy Polacy chcą się szczepić na COVD-19? Zaskakujący wynik sondażu