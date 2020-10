Adamczyk: Na żadnej z polskich budów nie zanotowano ogniska koronawirusa

Minister Adamczyk mówił w "Sygnałach Dnia" radiowej Jedynki o realizacji inwestycji drogowych w czasach pandemii.

– Bardzo się cieszę z tego, że koronawirus wiosną nie zatrzymał polskich budów. Podam przykład Hiszpanii, Włoch, Portugalii, częściowo Niemiec, Austrii – tam zatrzymano budowy, a to oznacza, że wychłodzono, zamrożono miejsca pracy nie tylko w wykonawstwie, ale w całym obszarze produkcji budowlanej, przemysłu produkującego na potrzeby budowy – powiedział Adamczyk.

– Tym razem również mamy nadzieję, że mimo epidemii koronawirusa bezpiecznie przejdziemy tą trudną drogę, nie zatrzymując polskich budów, utrzymując 1,5 mln miejsc pracy – powiedział.

Minister przekazał, że "dzięki wysiłkom polskich przedsiębiorców na żadnej z polskich budów nie zanotowano ogniska koronawirusa".

– To jest niezmiernie ważne. To jest efekt starań i też niemałych nakładów. Nie dalej jak pod koniec ubiegłego tygodnia jeden z prezesów dużej firmy poinformował, że przedsiębiorstwo przeznaczyło ponad 300 tys. zł na pokrycie kosztów badań, testów w kierunku koronawirusa. Separacja pracowników, wszystkie środki niezbędne do zabezpieczenia. To składa się na system zabezpieczeń, który pozwolili utrzymać w tempie budowy, nie wychłodzić gospodarki, 1,5 mln miejsc pracy na polskich budowach i w przemyśle produkującym na potrzeby budów – powiedział Adamczyk.

Czytaj także:

Gdzie zarażają się dzieci? Specjalistka o tym jak najmłodsi przechodzą COVID-19

Czytaj także:

Przepis o maseczkach znajdzie się w ustawie. "Żeby uniknąć niepotrzebnej dyskusji i emocji"