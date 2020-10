"Szambo" w komentarzach o kwarantannie Kaczyńskiego. Brudziński ostro: Duchowi synowie Cyby

Informację o decyzji prezesa Prawa i Sprawiedliwości przekazał za pośrednictwem Twittera wicerzecznik tej partii Rafosław Fogiel. "Po informacji o kontakcie, w ramach obowiązków służbowych, z osobą zarażoną COVID-19, Prezes PiS Jarosław Kaczyński – zgodnie z zaleceniami GiS –udaje się na autokwarantannę do czasu dalszych decyzji służb sanitarnych" – napisał.

Pod postem zawrzało. Przeciwnicy PiS-u wprost wyrażali nadzieję, że Jarosław Kaczyński zachoruje i spotka go to, co najgorsze.

"Szambo wylewające się pod tweetem na temat kwarantanny Prezesa PiS jest niewiarygodne, skrajne chamstwo i nienawiść. Stan umysłu "formacji anty-PiS" w całej okazałości, jeśli ktoś ciekaw. I tacy ludzie lubią tu robić z siebie ofiary i żalić się, że "są atakowani przez PiS" – napisał Radosław Fogiel.

Do jego wpisu odniósł się tez Joachim Brudziński.

"Dzisiaj rocznica bestialskiego mordu dokonanego przez byłego działacza PO, Cybe na Marku Rosiaku. 10 lat temu Cyba mówił, że chciał zamordować Jarosława Kaczyńskiego bo go nienawidzi. Dzisiaj "duchowi synowie" Cyby również dają upust swojej nienawiści. Chorzy ludzie" – skomentował w ostrych słowach.

