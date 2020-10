Reportaż CNN o LGBT w Polsce. Ambasada RP odpowiada

CNN opublikowała reportaż zatytułowany "Nie przynależysz tutaj. W polskich 'strefach wolnych od LGBT' samo istnienie to już akt buntu", w którym zebrano rozmowy m.in. ze środowiskiem LGBT w Polsce. Osoby te mówiły dziennikarzom, że nie czują się bezpiecznie w swoim kraju. "Homofobiczna retoryka jest głoszona przez państwo i w kościołach, a wrogość na ulicach aż kipi" – czytamy w reportażu, który ukazał się 15 października.

Na treści publikowane przez CNN odpowiedziała Ambasada RP w USA. W poniedziałek na Twitterze placówki dyplomatycznej opublikowano list, w którym zapewniono, że wszystkie osoby w kraju, w tym członkowie społeczności LGBT, mają pełne prawo do ochrony przed nienawiścią, przemocą i dyskryminacją.

"Polski rząd jest zobowiązany do przestrzegania zapisanych w Konstytucji RP praw wszystkich swoich obywateli, w tym równości wobec prawa i niebycia dyskryminowanym" – czytamy w piśmie. "Wszystkie osoby w Polsce, w tym członkowie społeczności LGBT, mają prawo do pełnej ochrony przed nienawiścią, przemocą i dyskryminacją" – dodano.

Jak podkreśla polska ambasada w liście do CNN "ustawodawstwo RP gwarantuje równość i godność osobom LGBT we wszystkich obszarach życia, co jest zgodne z międzynarodowymi standardami ochrony praw człowieka".

