Wybory uzupełniające do Senatu. Ruszyło głosowanie

Lokale wyborcze w Krakowie są otwarte od godz. 07:00 rano. Zamknięte zostaną o godz. 21:00. Do tego czasu trwa cisza wyborcza.

Do udziału w wyborach uprawnionych jest prawie 303,8 tys. mieszkańców 10 dzielnic Krakowa (okręg wyborczy nr 33): Stare Miasto, Krowodrza, Bronowice, Zwierzyniec, Dębniki, Łagiewniki-Borek Fałęcki, Swoszowice, Podgórze Duchackie, Bieżanów-Prokocim oraz Podgórze. Głosowanie odbywa się w 239 okręgowych komisjach wyborczych (tych samych, co podczas pozostałych wyborów). Do pracy w nich powołano maksymalną liczbę 2 188 członków. Kraków podzielony jest na dwa senackie okręgi wyborcze.

Mieszkańcy połowy Krakowa wybierają senatora, który zajmie miejsce Bogdana Klicha, który zrezygnował z mandatu w związku z objęciem funkcji charge d'affaires ambasady RP w Waszyngtonie.

Na liście kandydatów na senatora mieszkańcy mają do wyboru cztery nazwiska: Adam Roman Berkowicz (Konfederacja), Mateusz Małodziński (Prawo i Sprawiedliwość), Monika Jadwiga Piątkowska (popierana przez Koalicję Obywatelską, Polskie Stronnictwo Ludowe i Lewicę) oraz Ewa Sładek (partia Razem).

Wybory uzupełniające

W Polsce wybory uzupełniające przeprowadza się w celu obsadzenia wygasłego mandatu senatora w Senacie RP lub obsadzenia wygasłego mandatu radnego w radzie gminy w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu.

W przypadku opróżnienia mandatu posła na Sejm RP na wakujące miejsce wchodzi kandydat z tej samej listy, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów. W identyczny sposób następuje uzupełnienie składu rady miasta w mieście będącym miastem na prawach powiatu, w radzie powiatu oraz w sejmiku województwa, a także obsadzenie wakującego mandatu wybranego w Polsce posła do Parlamentu Europejskiego. Wyborami uzupełniającymi nie są natomiast wybory wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w przypadku opróżnienia tego urzędu. W tym przypadku właściwe jest określenie "wybory przedterminowe".