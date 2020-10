"Stop anty-covidowym bredniom!". Lewica chce karać za negowanie pandemii

Śmiszek złożył projekt nowelizacji ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Lewica postuluje dodanie w nim artykułu, który penalizowałby negację pandemii koronawirusa. Osoba, która twierdzi, że epidemii nie ma lub zachęcałaby inne osoby do nieprzestrzegania obostrzeń (np. nienoszenia maseczki) podlegałaby karze grzywny lub ograniczenia wolności.

"Kto w czasie stanu epidemii wbrew aktualnej wiedzy medycznej publicznie zaprzecza zagrożeniu dla zdrowia publicznego lub podważa jego istnienie, zachęca lud podżega do nie wdrażania lub nie stosowania procedur zapewniających ochronę prze zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności" – czytamy w projekcie nowelizacji [pisownia oryginalna].

"Stop anty-covidowym bredniom! W imieniu @__Lewica składam projekt ustawy penalizującej podważanie istnienia pandemii oraz zachęcanie innych do ignorowania zaleceń sanitarnych. Brednie to nie jest wolność słowa. To zagrożenie dla każdego z nas! Grzywna lub ograniczenie wolności" – napisał na Twitterze Śmiszek ogłaszając złożenie projektu.

Nowy rekord zakażeń

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o 10 040 nowych przypadkach koronawirusa i 130 kolejnych zgonach. To najwięcej zakażeń od porządku epidemii.

Nowe przypadki dotyczą województw: małopolskiego (1 315), mazowieckiego (1 162), śląskiego (1 008), podkarpackiego (881), kujawsko-pomorskiego (771), wielkopolskiego (755), łódzkiego (675), lubelskiego (658), pomorskiego (548), dolnośląskiego (462), opolskiego (362), warmińsko-mazurskiego (348), zachodniopomorskiego (285), lubuskiego (283), podlaskiego (268) i świętokrzyskiego (259).

