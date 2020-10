Brak aresztu dla Krauzego. Interweniuje prokuratura

Do zatrzymań przeprowadzonych przez CBA doszło w czwartek 15 października. W piątek podejrzani usłyszeli zrzuty dotyczące wyprowadzenia i przywłaszczenia ok. 92 mln zł ze spółki deweloperskiej Polnord. Grozi im do 10 lat więzienia.

W sobotę prokuratura poinformowała, że skierowała do sądu wnioski o tymczasowy areszt dla pięciu zatrzymanych osób: Ryszarda Krauze (zgodził się na publikację danych i wizerunku), Sebastiana J., Piotra Ś., Piotra W. oraz Michała Ś. Poznański sąd nie aresztował żadnego z nich.

"Poznańska prokuratura złożyła zażalenia na brak tymczasowego aresztowania dla Ryszarda K. i innych podejrzanych ws. dot. wyprowadzenia ze spółki Polnord około 92 mln zł" – poinformowała Polska Agencja Prasowa na Twitterze.