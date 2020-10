Maląg do seniorów: Zobowiązujemy się zadbać o was

Szefowa MRiPS podczas konferencji prasowej w siedzibie resortu podkreśliła, że polityka senioralna to jeden z priorytetów rządu. Zwróciła uwagę, że w czasie epidemii koronawirusa osoby starsze wymagają szczególnego wsparcia.

– Prosimy o to, aby w tym trudnym czasie pozostali w domu. My zobowiązujemy się do tego, że o państwa zadbamy – zapewniła Maląg. Przypomniała, że z myślą o potrzebujących pomocy seniorach powołano Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. W jego ramach działa specjalna, bezpłatna infolinia 22-505-11-11. Minister poinformowała, że do tej pory skorzystało z niej 6,5 tys. seniorów.

– Solidaryzujemy się w Korpusie, aby pomóc seniorom, aby pomóc osobom, które tej pomocy potrzebują i nie mogą pozostać samym sobie. Dlatego też dla wolontariuszy uruchomiliśmy stronę wspierajseniora.pl – dodała minister rodziny.

Zaznaczyła, że przedsięwzięcie jest realizowane we współpracy z samorządami. – Przygotowaliśmy rozwiązania organizacyjno-finansowe. To przedsięwzięcie realizujemy wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego, z Ośrodkami Pomocy Społecznej, ale na to też są potrzebne środki. 100 mln zł rządowych środków przegotowanych przez Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zostało przekazanych poprzez wojewodów, abyśmy sprawnie i skutecznie mogli realizować ten program – powiedziała szefowa MRiPS.

Podziękowała wolontariuszom, wszystkim pracownikom OPS i pracownikom DPS za "działanie na pierwszej linii frontu, za skuteczność i determinację". – Nie zostawiamy seniorów samych sobie – podkreśliła Maląg.

Pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej Piotr Mazurek zaapelował, "abyśmy w tym trudnym czasie bardzo rozważnie podejmowali decyzje, co do naszego zachowania i naszych aktywności". – Muszę przekazać dobrą wiadomość w imieniu środowisk młodzieżowych z całej Polski. W całym kraju jest bardzo wielka grupa młodych ludzi, którzy chcą pomagać osobom potrzebującym, którzy czują potrzebą solidarności międzypokoleniowej – powiedział Mazurek.

Zaznaczył, że media zbyt mało czasu poświęcają na prezentowanie tego typu postaw. Poprosił środki masowego przekazu o przyjrzenie się działalności młodzieżowych stowarzyszeń, które niosą pomoc ludziom potrzebującym.

Z kolei dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych zachęcił osoby starsze do kontaktu z lekarzami rodzinnymi w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących swojego stanu zdrowia. – Teleporada, e-zdrowie, e-skierowanie - te wszystkie nowoczesne formy komunikacji są bardzo ważne – podkreślił.

– Placówki ochrony zdrowia chcą zapewnić i pacjentom covidowym i tym niecovidowym możliwość jak najlepszego komfortu w tych trudnych czasach dla zdrowia. Zostańcie państwo w domu. Jeżeli macie jakiekolwiek objawy, tym bardziej nie wychodźcie z domu. Dzisiaj wyjście z domu jest pewnym niebezpieczeństwem pandemicznym – powiedział dr Sutkowski.

Uczestniczący zdalnie w konferencji Adam Goleński z Klubu Młodych dla Polski, który bierze udział w Korpusie, podkreślił, że pomoc dla seniorów jest niesiona w każdym województwie. – Jesteśmy jedną z ponad 60 organizacji, dla których Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów jest szlachetną inicjatywą, która pokazuje, że młodzi ludzie są odpowiedzialni i dojrzali – powiedział Goleński.

Paulina Nowak ze stowarzyszenia "Studenci dla Rzeczpospolitej" zaapelowała o przyłączenie się do akcji i wsparcie seniorów. – To wsparcie przy zrobieniu zakupów, czy po prostu przez rozmowę telefoniczną, która też może pomóc seniorom przetrwać czas izolacji i często niestety poczucie osamotnienia – wskazała.

Z kolei Szymon Szurlej z Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego zwrócił uwagę, że pandemia to czas egzaminu dla młodego pokolenia. – To egzamin z odpowiedzialności, a przede wszystkim z solidarności. Dziś jako młodzież, swoim działaniem i pracą powinniśmy chronić osoby starsze – podkreślił.

W pomoc seniorom w ramach Korpusu są zaangażowani wolontariusze, którzy sami zgłoszą się do pomocy (zgłaszać się można za pośrednictwem strony www.wspierajseniora.pl lub osobiście w lokalnym ośrodku pomocy), a także Wojska Obrony Terytorialnej i pracownicy pomocy społecznej. Ich zadaniem będzie pomoc osobom starszym w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię.

