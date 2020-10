Podpisano umowę ws. szpitala tymczasowego w Katowicach

Jak poinformowała rzeczniczka wojewody Alina Kucharzewska, w sobotę i w niedzielę prowadzone są działania związane z przekazaniem obiektu. Uzgodnienia warunków udostępnienia pomiędzy wojewodą, a dzierżawiącą obiekt od miasta spółką PTWP Event Center trwały ostatnie kilka dni. Według Kucharzewskiej, przebiegały sprawnie, przy ścisłej współpracy stron.

Szpital w MCK będzie podlegać Szpitalowi MSWiA w Katowicach. Ma się tam znaleźć 500 łóżek z dostępem do tlenu oraz łóżka respiratorowe. Rozpoczęto już rekrutację personelu do pracy w szpitalu. W sobotę w południe szpital MSWiA w Katowicach uruchomił specjalną stronę internetową, za pomocą której chętni mogą zgłaszać się do pracy w tworzonej placówce: www.szpitaldlaslaska.pl

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek zwrócił się w tej sprawie do medyków: "W jedności siła. Liczę, że wyrażą Państwo wolę pracy w szpitalu tymczasowym, którego budowa właśnie rusza. Z serca raz jeszcze dziękuję Państwu za dotychczasową służbę na rzecz drugiego człowieka i pomoc w walce z pandemią. Niech to dobro w dwójnasób do Państwa powróci!".

Wojewoda przypomniał, że decyzją premiera w woj. śląskim powstaną jeszcze dwa szpitale tymczasowe, które ma stworzyć na północy i południu województwa spółka Węglokoks. Jeden z nich wyznaczono na lotnisku w Pyrzowicach, w przypadku drugiego trwa obecnie poszukiwanie najlepszej lokalizacji.

