A tymczasem…

W ten wtorek Amerykanie będą głosować w wyborach prezydenckich i jeśli wygra je Joe Biden (nie jest to nieprawdopodobne), to polityka rządu PiS, oparta na bliskiej relacji z Donaldem Trumpem, może lec w gruzach. Planu awaryjnego nie ma. Bo przecież po co przygotowywać jakiekolwiek plany awaryjne? Jakoś to będzie.

W kraju natomiast lewica patriotyczna (PiS) i postępowa (Lewica) w tradycyjnej już sztamie przepchnęła przez Sejm nowe obciążenia podatkowe.

Czytaj także:

Polska na beczce prochu. Lont odpalony