Była minister ma nową pracę. Będzie pełnomocnikiem premiera

Dmowska-Andrzejuk była ministrem sportu w rządzie Mateusza Morawieckiego od grudnia 2019 r. do października br. Została odwołana w efekcie rekonstrukcji rządu. Wtedy to zlikwidowano resort sportu i turystyki, jako odrębne ministerstwo. Sport został włączony do resortu kultury, którym niezmiennie zarządza prof. Piotr Gliński.

Jak podaje WP, Danuta Dmowska-Andrzejuk będzie podlegać bezpośrednio premierowi.

Zarządzenie premiera w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw utworzenia Narodowego Centrum Sportu nosi datę 29 października. I ukazało się również w Monitorze Polskim. W zarządzeniu czytamy: "Obsługę merytoryczną, organizacyjno-techniczną oraz kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Wydatki związane z działalnością pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".

Nieoficjalnie nadzór nad wybudowanym Narodowym Centrum Sportu ma objąć w przyszłości wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Anna Krupka.

