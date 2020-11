Szczerski o wyborach w USA: Ktokolwiek wygra, będzie naszym partnerem

– Wszystkie cztery filary, które przez ostatnie cztery lata pan prezydent Andrzej Duda zbudował w relacjach polsko-amerykańskich, cieszą się poparciem obu partii politycznych w amerykańskich. To jest nasze wielkie osiągnięcie – zapewniał Szczerski na antenie TVP Info.

Czy dla Polski lepsze jest zwycięstwo Donalda Trumpa czy Joe Bidena? – Oczywiście będą różnice ideologiczne, ale tutaj potrzebny jest po prostu dialog, tutaj będziemy gotowi do rozmowy. Te cztery twarde filary są dzisiaj ponadpartyjne, jeśli chodzi o scenę amerykańską. Jeśli tylko polska opozycja nie będzie chciała włączyć Waszyngtonu do swojej strategii ulica i zagranica, nie będzie lobbowała przeciwko Polsce w Waszyngtonie, gdyby zwyciężył Joe Biden, to sobie poradzimy. Jeśli polska opozycja będzie chciała za wszelką wykorzystać także Waszyngton do strategii ulica i zagranica, to będziemy mieli sytuację wynikająca z wewnętrznego polskiego konfliktu trudniejszą, niż na to wskazują relacje polsko-amerykańskie – ocenił współpracownik prezydenta Andrzeja Dudy.

– Ktokolwiek wygra, będzie naszym partnerem. Więc rzeczywiście czekamy, bo chcemy już wiedzieć z kim najbliższe cztery lata będziemy układać politykę polsko-amerykańską, więc czekamy na wyniki – powiedział gość TVP Info.

