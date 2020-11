Lewandowski idzie na wojnę

Menedżerska kariera jak z bajki, wielkie pieniądze, polityka i ponad dekada współpracy z Robertem Lewandowskim uczyniły z niego jedno z najgłośniejszych nazwisk polskiego sportu. Wcześniej Cezary Kucharski błyszczał na boisku. To były pomocnik i napastnik kadry, z którą uczestniczył w mistrzostwach świata w Korei i Japonii. Karierę rozpoczął jeszcze w latach 80. w Orlętach Łuków, później grał w Legii Warszawa, aby przez hiszpański Real Sporting oraz greckie i szwajcarskie kluby wrócić do Legii, z którą wygrał Puchar Polski, mistrzostwo Polski, doszedł do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.