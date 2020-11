Prowokacje na Marszu Niepodległości? Policja odpowiada na zarzuty organizatorów

"Won gorszycielom!". Trzy apele Winnickiego na 10. Marsz Niepodległości

Dzisiaj wzywam wszystkich młodych ludzi w całej Polsce do prawdziwego buntu; do buntu w imię odpowiedzialności, do buntu w imię wartości, do buntu w imię wspólnoty narodowej! – mówił podczas Marszu Niepodległości Robert Winnicki.