Trzaskowski: Zgłoszę wniosek o ulicę Lecha Kaczyńskiego

Latem, w trakcie kampanii prezydenckiej Trzaskowski obiecał, że po wyborach jedna z ulic w stolicy będzie nosić imię Lecha Kaczyńskiego. Prezydent Warszawy był o to pytany w Polsat News, ponieważ ulicy wciąż nie ma.

– Obiecałem, że taki wniosek złożę i tak będzie. Będzie on jeszcze jesienią – zapowiedział Trzaskowski i dodał, że ostateczną decyzję w tej sprawie, także co do lokalizacji ulicy, podejmą stołeczni radni.

Przez krótki czas w Warszawie znajdowała się już ulica Lecha Kaczyńskiego. Decyzją wojewody mazowieckiego z końca 2017 roku w ramach dekomunizacji przemianowano tak aleję Armii Ludowej, wchodzącą w skład Trasy Łazienkowskiej. Finalnie zarządzenie uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny, a droga otrzymała poprzednią nazwę.

Prezydent RP Lech Kaczyński zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie smoleńskiej. W latach 2002–2005 był prezydentem Warszawy.

