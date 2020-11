U Remarque’a bez zmian

Zanim skonał w szpitalu w Locarno, był już od wielu miesięcy wrakiem człowieka. Przy życiu trzymała go tylko chęć ukończenia „Cieni w raju”, powieści o wygnańcach z Europy, szlifujących nowojorskie bruki. Nie udało się. To, co wdowa i żądny zysku wydawca rzucili na rynek, miało wszelkie cechy półproduktu