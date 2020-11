Dr Sutkowski: Polacy boją się stygmatyzacji i izolacji. Chodzą chorzy do pracy

Dr Sutkowski odniósł się do zarzutów ws. wykonywania mniejszej liczby testów na koronawirusa. – Mamy absolutną wolność w decyzji od 1 października. Wcześniej były obostrzenia administracji – stwierdził, zapewniając, że nikt nie narzuca żadnych limitów w tej kwestii.

Jak podkreślił, mniejsza ilość testów to w dużej mierze wina, tego, że to ludzie nie chcą przychodzić na testy. – Boją się stygmatyzacji, boją się zostać w izolacji, boją się, że nie pójdą do pracy. To potężne zjawisko. Skutkuje to tym, że ludzie chodzą chorzy do pracy, z objawami i rozprzestrzeniają koronawirusa – tłumaczył Sutkowski.

– Jak mamy objawy koronawirusa czy grypy, zostańmy w domu. Druga rzecz, którą trzeba zrobić to zadzwonić do lekarza rodzinnego – zaapelował Sutkowski.

Oregano na koronawirusa?

Dr Sutkowski skomentował także temat domowych sposobów na walkę z koronawirusem.

– Nie ma szczepionki na koronawirusa, nie ma w związku z tym czegoś fantastycznego, co weźmiemy i nie zachorujemy. Możemy budować odporność – przyznał dr Sutkowski zaznaczając jednocześnie, że np. oregano czy czosnek mogą zwiększyć odporność, ale jedynie w niewielkim stopniu.

– Najlepszym sposobem na koronawirusa jest zasada: dystans-dezynfekcja-maseczka – powiedział lekarz.

