"2 miesiące po udarze, stoję sam i usiłuję utrzymać równowagę". Poruszające nagranie znanego aktora

"Zdjęcie z Gryfic 2 miesiące po udarze, stoję sam i usiłuję utrzymać równowagę:(Bardzo trudne..." – napisał aktor, publikując nagranie.

Rozenek przeszedł udar w maju ubiegłego roku. Jak relacjonował wówczas „Super Express” choroba spowodowała u niego paraliż prawej części ciała oraz utratę mowy.

Artysta przeszedł długą rehabilitację i wrócił do zdrowia. Obecnie aktor angażuje się w akcje informacyjne dotyczące tej choroby i zachęca osoby, które przeszły udar do walki o powrót do zdrowia.

