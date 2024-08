"Przedsięwzięcie całkowicie niezależne". Rusza Campus Polska

Na piątek rozpoczyna się Campus Polska Przyszłości. Na godzinę 17.00-18.00 zaplanowano inaugurację z udziałem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, minister edukacji Barbary Nowackiej, ministra sportu Sławomira Nitrasa, ministra ds. UE Adama Szłapki oraz Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcina Kuchcińskiego i Prezydenta Miasta Olsztyna Roberta Szewczyka.

Startuje Campus Polska 2024

Campus tradycyjnie odbędzie się w Olsztynie na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w dzielnicy Kortowo. Termin wyznaczono na 23-29 sierpnia. Nie jest to wydarzenie otwarte. Rekrutacja odbyła się w kwietniu i maju. Organizatorzy przekazali, że planują zaprosić na wydarzenie 1300 uczestników w wieku 18-35 lat.

Trzaskowski: Przedsięwzięcie całkowicie niezależne

W piątek Rafał Trzaskowski wystąpił na konferencji prasowej, podczas której przypomniał, czym jest Campus Polska.

– Witamy na czwartej edycji Campusu Polska Przyszłości, to miejsce absolutnie wyjątkowe oraz inicjatywa absolutnie wyjątkowa. Nie ma takiego festiwalu społeczno-politycznego w naszej części Europy i, co najważniejsze, drodzy państwo, w życiu i w polityce liczy się konsekwencja. To już czwarta edycja, zapowiadaliśmy, że co roku będziemy organizować Campus Polska Przyszłości, niezależnie od okoliczności politycznych – powiedział prezydent Warszawy i jeden z liderów Platformy Obywatelskiej na konferencji prasowej.

– Drodzy państwo, to, co najważniejsze, powoli młodzi ludzie przejmują organizację Campusu w swoje ręce, to daje gwarancję tego, że Campus będzie trwał przez kolejne lata, przez kolejne dekady, to daje gwarancję tego, że zawsze będą tutaj świeże pomysły i, co najważniejsze, daje pełną gwarancję tego, że Campus Polska Przyszłości jest przedsięwzięciem całkowicie niezależnym – mówił włodarz stolicy.

