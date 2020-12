Domatorka z przymusu

Tym tropem postanowiła pójść także Blanka Lipińska, celebrytka, autorka powieści erotycznych i do niedawna dziewczyna innego celebryty-muzyka. „Kocham siedzieć w domu pod kocem, pić wino, czytać książki, oglądać filmy... Tak! Wiem! Jestem nudna” – pisze skromna Blanka. „Uwielbiam sobie pomieszkać. Wbrew pozorom nie lubię wychodzić wieczorami, łazić po klubach, szukać rozrywki... teraz to i tak nigdzie nie pójdę” – dodała. To ostatnie jest chyba najbardziej szczerą odpowiedzią na to nagłe umiłowanie domatorstwa.