Wildstein: To wpisuje się w trend kastrowania świąt z treści religijnych

Miasto Warszawa zachęca mieszkańców do wspólnego kolędowania. Kontrowersje wzbudza jednak plakat ilustrujący to wydarzenie.

Widać na nim rodzinę, dwoje dorosłych i dwójkę dzieci z czerwonymi głowami pozbawionymi twarzy. Jedynie pies ma tam widoczne rysy. Dodatkowo internauci zauważyli, że dziecko po prawej stronie grafiki ma dłonie ułożone w taki sposób, że wygląda to, jakby wystawiało środkowe palce.

"Zapraszamy wszystkich warszawiaków do wspólnego kolędowania. Znaleźliśmy sposób na to, by mimo dzielącego nas dystansu, nasze głosy zabrzmiały w harmonii. Rodzinne kolędowanie stanowi ważną część świątecznej tradycji. Pierwsza zaintonowana kolęda przy wigilijnym stole zawsze jest emocjonującym momentem. Wspólne śpiewanie kolęd staje się mostem łączącym pokolenia. Czymś, co pozwala czuć się częścią wspólnoty" – zachęcają organizatorzy.

Kontrowersyjną grafikę skomentował na Twitterze Dawid Wildstein. Zdaniem dziennikarza, "kartka świąteczna od Trzaskowskiego wpisuje się w trend kastrowania świąt z treści religijnych". "Rozumiem tych, których to oburza" – przyznał.

Wildstein zwrócił uwagę na jeszcze jeden fakt. "Ona jest potwornie brzydka. Paskudna. A już tysiące trolli opowiada jaka jest 'piękna'. Dzięki temu czują się tacy postępowi. Żenada" – ocenił.

