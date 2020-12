Najpierw syn, teraz ojciec. Szokujące słowa Wałęsy nt. ojca Rydzyka

Nie chciną echa wypowiedzi ojca Tadeusza Rydzyka, jakie padły podczas 29. urodzin Radia Maryja. Duchowny określił w niej biskupa Edwarda Janiaka jako "współczesnego męczennika". – To, że ksiądz zgrzeszył, no zgrzeszył. A kto nie ma pokus? – powiedział.

Słowa ojca Rydzyka wywołały lawinę komentarzy. Ledwie wczoraj informowaliśmy o skandalicznych wpisach Jarosława Wałęsy, który groził pobiciem duchownego. Dziś głos w sprawie zabrał jego ojciec, był prezydent Lech Wałęsa.

– Trzeba się modlić o to, by szatan opuścił Rydzyka – powiedział w rozmowie z "Faktem", dodając, że dyrektora Radia Maryja opanował szatan i nim kieruje.

– Pan Bóg kieruje nami, ale trzeba mu pomóc w wypędzeniu tego szatana. Jak to zrobić? Po pierwsze, modlitwa. Po drugie, uświadamianie Rydzykowi, że kieruje nim szatan. A po trzecie, trzeba go poddać egzorcyzmom, by tego szatana ostatecznie z niego wypędzić – tłumaczył były prezydent.

