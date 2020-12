"Na tego sku***syna śliny szkoda, ale...". Szokujący wpis Wałęsy nt. ojca Rydzyka

Nie chciną echa wypowiedzi ojca Tadeusza Rydzyka, jakie padły podczas 29. urodzin Radia Maryja. Duchowny określił w niej biskupa Edwarda Janiaka jako "współczesnego męczennika". – To, że ksiądz zgrzeszył, no zgrzeszył. A kto nie ma pokus? – powiedział.

Słowa ojca Rydzyka wywołały lawinę komentarzy. Pojawiły się także oświadczenia. Wśród nich rzecznika prowincji warszawskiej redemptorystów o. Mariusza Mazurkiewicza.

Do sprawy postanowił odnieść się także Jarosław Wałęsa. Sęk w tym, że forma w jakiej syn byłego prezydenta zabrał głos pozostawia wiele do życzenia. "Rydzyk to gnida którą należy wykluczyć z życia publicznego" – napisał na Twitterze polityk.

W kolejnym wpisie dodał: "Bawię się z moją córeczką a później słyszę Rydzyka. Na tego sku***syna śliny szkoda ale jak spotkam to dostanie w pysk".