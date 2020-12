Beata Kempa napisała smsa do ojca Rydzyka. Duchowny przeczytał go na głos

W sobotę w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu odprawiono Mszę św. z okazji 29. urodzin Radia Maryja. Uczestniczyli w niej m.in. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, szef MON Mariusz Błaszczak i prezydencki minister Adam Kwiatkowski.

Na nabożeństwie zabrakło jednak europosłanki Beaty Kempy. O powodach swojej nieobecności polityk poinformowała ojca Rydzyka smsem. Ten zaś postanowił podzielić się treścią tej wiadomości z osobami zgromadzonymi na urodzinach Radia Maryja.

"Ojcze Dyrektorze, przyjechałam późnym wieczorem z Brukseli i musiałam jechać prosto do córki, do Wrocławia, jest w bardzo poważnej sytuacji, jest w ciąży i teraz pilnujemy małego Mikołaja. Nasze dziecko czeka na diagnozę, nie dam rady tego zostawić" – zacytował treść wiadomości od Beaty Kempy duchowny.

– Niedobra matka? Gratulacje pani minister, tak trzymać – podkreślił redemptorysta, po czym nawiązał do ostatnich proaborcyjnych protestów: "Nie wiem, czy to są kobiety, czy nie kobiety – te które wołają, żeby zabić dzieci. Co to za kobiety? I mówią, że to jest Strajk Kobiet".

Czytaj także:

Kukiz o współpracy z PSL: Od tego momentu wiedziałem, że z tej mąki chleba nie będzieCzytaj także:

Gowin ostrzega: Od tego wybuchu ucierpi także Polska