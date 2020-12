Redemptoryści wydali oświadczenie w sprawie słów o. Rydzyka

Oświadczenie wydano po słowach o. Tadeusza Rydzyka, który w sobotę podczas obchodów urodzin Radia Maryja w Toruniu, wspomniał o biskupie kaliskim Edwardzie Janiaku, oskarżanym o tuszowanie pedofilii. O. Rydzyk nazwał go "współczesnym męczennikiem mediów". – To, że ksiądz zgrzeszył, no zgrzeszył. A kto nie ma pokus? – powiedział.

Rzecznik prowincji warszawskiej ocenił, że "wypowiedź o. Tadeusza Rydzyka 5 grudnia 2020 r. była komentarzem do obecnej sytuacji medialnej". "Ojciec Dyrektor nie komentował decyzji Kościoła dotyczącej ks. biskupa Janiaka" – dodał.

"Potępiamy całkowicie grzech i przestępstwo pedofilii, jak również wszelkie ukrywanie ich lub zwłokę w wyjaśnianiu spraw. Wszystkim osobom pokrzywdzonym głęboko współczujemy i otaczamy modlitwą" – napisano w oświadczeniu.

"Wsłuchani w jasny głos Kościoła mamy przekonanie, że wyjaśnianie prawdy jest pierwszym krokiem w uleczeniu ran zadanych przez przestępców poszczególnym ofiarom jak i całej wspólnocie Kościoła. Radio Maryja i inne media z nim związane niejednokrotnie wyrażały swoje stanowisko potępienia dla pedofilii i konieczności pomocy ofiarom, zgodne z dokumentami Stolicy Apostolskiej i Kościoła katolickiego w Polsce" – przekonuje o. Mazurkiewicz.

Jak podkreśla dalej, "czymś podstawowym i bezdyskusyjnym pozostaje dla nas konieczność zachowania prawa oskarżonych do obrony, konieczność powściągliwości w ferowaniu pośpiesznych wyroków, a także dogłębnego i sprawiedliwego osądzenia przypadków wykorzystania seksualnego małoletnich i tzw. osób bezradnych w Kościele oraz opieszałości w wyjaśnianiu tych spraw – nie tylko w Kościele, ale również innych środowiskach".