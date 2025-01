Roe vs. Wade. W USA zabrzmią dzwony ku pamięci ofiar aborcji

22 stycznia przypada rocznica orzeczenia Sądu Najwyższego USA ws. Roe przeciwko Wade, w wyniku której w całych Stanach Zjednoczonych praktycznie zalegalizowano aborcję na żądanie. Tego dnia w południe czasu lokalnego w całych Stanach Zjednoczonych rozbrzmiewać będą kościelne dzwony. Kościół w USA podjął akcję "Kościelne dzwony dla życia", której celem jest oddanie pamięci i zwrócenie uwagi na dzieci, które straciły życie pod sercem matki.

Założyciel organizacji Coalition of Life (Koalicja dla Życia – przyp. red.) wskazał, że najgłośniej dzwony powinny zabrzmieć w Waszyngtonie. – Myślę, że większość społeczności pro-life jest przekonana, że Bóg ochronił prezydenta Trumpa przed śmiercią w zamachach, aby na nowo mógł docenić bezcenny dar życia. Jako prezydent Stanów Zjednoczonych ma wyjątkową okazję, aby wyrażając swoją wdzięczność Bogu, rozszerzyć ochronę życia na niezliczoną liczbę nienarodzonych istot ludzkich. Nie ma lepszego sposobu niż poparcie unikalnej poprawki do Konstytucji USA. Cokolwiek prezydent Trump może osiągnąć podczas drugiej kadencji swojej administracji, historia zawsze będzie uważać to za drugorzędne w odniesieniu do jego publicznej deklaracji o pomocy w zakończeniu, a nie uregulowaniu trwającej obecnie masowej eksterminacji potomstwa naszego narodu –ocenił Randy Engel.

52. Narodowy Marsz dla Życia w USA

Już dwa dni później, 24 stycznia, w Waszyngtonie odbędzie się największa manifestacja pro-life na świecie. Ulicami miasta przejdzie 52. Narodowy Marsz dla Życia. Przejdzie on ulicami miasta pod budynki Kapitolu i Sądu Najwyższego. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem: "Każde życie: dlatego maszerujemy".

– Przez ostatnie 52 lata Marsz dla Życia był potężnym świadectwem, jak wielką tragedią jest aborcja, jednocześnie wzywając wszystkich ludzi dobrej woli do wprowadzenia silniejszej ochrony kobiet i nienarodzonych dzieci.Tegoroczni mówcy odniosą się do obecnego tematu Marszu dla Życia w 2025 r. "Każde życie: dlaczego maszerujemy", który przypomina o podstawowej prawdzie, że każde życie ma wrodzoną godność ludzką od samego początku – zaznaczyła Jeanne Mancini, przewodnicząca fundacji organizującej Narodowy Marsz dla Życia.

Czytaj też:

Czy Polska jest jeszcze państwem czy już tylko prowincją UE?Czytaj też:

Debata straconej szansy. Starcie Donalda Trumpa z Kamalą Harris