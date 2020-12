Aktywiści ze skłotu "Syrena" chwalą się atakiem na policjantów. Pokazali skandaliczne nagranie

Jak przyznają aktywiści, Facebooku wcześniej uznał, że materiał narusza standardy i nie zezwolił na jego publikację, ale udało im się przywrócić post.

"Fejsik uznał że naruszamy standardy, przywracamy posta i nadal zbieramy na baloniki" – napisano pod zamieszczonym nagraniem.

"Przedwczoraj w trakcie pałowania i zatrzymywania osób biorących udział w solidemie pod komendą na wilczej policja próbowała obstawiać nasz dom. Nie ma dla policji miejsca pod wolnościową przestrzenią i nie będzie nam blokować wejścia do chaty! Od teraz za każdym razem jak będą się pojawiać to będą odpowiednio witani. Dzięki Wam za to, że jesteście na ulicach i wspieracie osoby zatrzymywane. Jasny przekaz prosto z serca - każdy policjant to wiadomo kto" – czytamy na fanpejdżu skłotu "Syrena".

materiał skłotu "Syrena" opublikował na swoim Instagramie znany aktywista Michał Sz., posługujący się pseudonimem "Margot".

"Gdy policję masz pod domem witaj wodą lub betonem" – skomentował.

Czytaj także:

Proaborcyjne hasła na melodię "Bóg się rodzi". Strajk Kobiet urządził "kolędowanie"Czytaj także:

Majchrowski dał urlopy na Strajk Kobiet. Prokuratura w krakowskim ratuszuCzytaj także:

"Mogli na imprezę zaprosić jeszcze Kijowskiego". Mazurek kpi ze spotkania Tuska z Lempart