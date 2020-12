Kowalski nie zaszczepi się na koronawirusa. Czarzasty nie mógł powstrzymać szyderstwa

Niedawno Janusz Kowalski w programie "Newsroom" zadeklarował, że nie zaszczepi się na koronawirusa.

– Na chwilę obecną nie zaszczepię się przeciwko koronawirusowi – powiedział w programie "Newsroom" wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski. Jak zaznaczył, jest to "kwestia wolności i decyzji każdego człowieka".

– Mówię to w swoim imieniu. To jest moja decyzja. Każdy podejmuje je według własnego uznania i w zgodzie ze swoimi przekonaniami. Uważam, że polskie państwo nie może zmuszać nikogo, żeby się szczepić. Nie namawiam nikogo do tego, żeby się szczepił i nie namawiam nikogo, żeby się nie szczepił – podkreślił.

O komentarz w tej sprawie został poproszony Włodzimierz Czarzasty. Polityk lewicy ostro zakpił z deklaracji Kowalskiego.

– To chyba ten sam specjalista, który w tej chwili poszukuje śmierci. On wymyślił z panem Zbigniewem Ziobro hasło: weto albo śmierć. Skoro weta nie ma, poszukuje jakiegoś pomysłu na to, by być słownym – stwierdził.

– Ja podchodzę do tego z dużym respektem. Medycyna jest po to, by przedłużać ludziom życie, ratować je. Mamy XXI wiek. Namawiamy do tego, by szczepiło się jak najwięcej ludzi. A Kowalski jak to Kowalski - on namawia do takich nieracjonalnych rzeczy z panem Ziobro… Nie przejmowałbym się tym zbytnio. To nazwisko, które w polityce szybko przyszło, szybko pójdzie – dodał Czarzasty.



Czytaj także:

"Nie mogę patrzeć na to, co się dzieje". Nowa propozycja Wałęsy



Czytaj także:

Polska zgodziła się na unijny kompromis. Głos zabrała siostra premiera