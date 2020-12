Znamy nazwisko kandydata PiS na Rzecznika Praw Obywatelskich

Informację tę przekazał dziś na antenie Radia WNET szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki. – To będzie poseł, ale można powiedzieć, mało polityczny, bardziej sprawny urzędnik i prawnik. Nie będzie to Bartłomiej Wróblewski. To będzie minister Piotr Wawrzyk, obecny wiceszef MSZ. Taka osoba, która – wydaje mi się – nie powinna wzbudzać jakichś nadzwyczajnych kontrowersji i sprzeciwu w opozycji – mówił Terlecki.

Polityk poinformował, że kandydatura Wawrzyka zostanie oficjalnie zgłoszona w najbliższych dniach. Wyraził nadzieję, że to właśnie on zostanie nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Piotr Wawrzyk jest prawnikiem i politologiem, doktorem habilitowanym nauk społecznych. W latach 2018-2019 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, zaś od 2019 roku pełni rolę sekretarza stanu w tym resorcie. Pracuje jako wykładowca na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2019 roku uzyskał mandat posła na Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości.

Przypomnijmy, że w listopadzie posłowie po raz kolejny odrzucili kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Prawniczka i do tej pory jedyna kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich, którą poparło ponad tysiąc organizacji społecznych, nie uzyskała wymaganej większości głosów.

Czytaj także:

Plan Kingi Dudy. "Kaczyński da zielone światło"Czytaj także:

Obchody Grudnia '70. Biskup o "ideologii bezwstydu": Ich celem jest wywracanie hierarchii wartości