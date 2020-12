Korwin-Mikke rzuca wyzwanie Zandbergowi. "Reszta walczy o koryto"

Korwin-Mikke w swoim wpisie podkreślił, że o ile jego partia domaga się wolności, a partia Zadnberga "państwa opiekuńczego", to pozostali politycy w większości walczą jedynie "o koryto".

Poseł Konfederacji zaproponował liderowi Razem, aby starli się w otwartej dyskusji pt. "Walka z kapitalizmem czy z kapitalistami?".

"WCzc.@ZandbergRAZEM, Pana partia chce państwa opiekuńczego - moja chce wolności. Reszta walczy na ogół o koryto. W ostrej walce między nami nie powinno być nieporozumień. Proponuję je wyjaśnić w otwartej dyskusji: "Walka z kapitalizmem czy z kapitalistami?" Co Pan na to?" – czytamy we wpisie polityka.

Czytaj także:

"Pojechaliście pomagać tam, skąd inni uciekali". Piękne słowa prezydentaCzytaj także:

Informacja o zaostrzeniu restrykcji jeszcze dzisiaj? "Nie byłabym zaskoczona"