"Pojechaliście pomagać tam, skąd inni uciekali". Piękne słowa prezydenta

Prezydent Duda wręczył w Pałacu Prezydenckim odznaczenia kilkunastu medykom z Wojskowego Instytutu Medycznego i Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej zaangażowanym w misję medyczną we włoskiej Lombardii.

Prezydent podziękował medykom "za niezwykle godną postawę reprezentowania Polaków" za granicą. – Pojechaliście państwo nieść pomoc, zmierzyć się z nieznanym, bo w tamtym momencie koronawirus wiosną tego roku był czymś u nas zupełnie nowym, u nas w Europie. Czymś, co przyszło i co początkowo wzbudzało być może zdumienie, nie raz uśmiech, ale potem zaczęło budzić grozę – przypomniał Andrzej Duda.

Podkreślił, że lekarze zaangażowani w misję medyczną we Włoszech "nie zawahali się pojechać tam, gdzie było najgorzej". – Tam, skąd inni uciekali, państwo pojechaliście pomagać, po to, żeby realizować przysięgę Hipokratesa, po to, żeby służyć drugiemu człowiekowi, po to, żeby w jakimś sensie walczyć, tak jak nasi żołnierze - za wolność naszą i waszą i po to też, żeby się uczyć jak walczyć z koronawirusem najskuteczniej. Bardzo za to dziękuję – powiedział Andrzej Duda.

Wskazywał, że jest "niewiele sposobów, kiedy braterstwo pomiędzy narodami można rzeczywiście budować". Jak mówił, opiera się ono z reguły na trudzie. – Wszyscy znamy to powiedzenie, że prawdziwych przyjaciół poznaje się biedzie. Bardzo dziękuję, że w tamtych momentach wielkiej biedy pokazaliście, że jesteśmy przyjaciółmi Włochów i Włoch – podkreślił prezydent.

Jak dodał, medycy pokazali też, że Polacy "czuwają i nie wahają się stanąć do walki, nawet z niewidzialnym przeciwnikiem".

Prezydent przypomniał, że praca lekarza polega na służbie drugiemu człowiekowi, na ochronie jego życia i zdrowia. – Żołnierze, lekarze, pielęgniarki, ratownicy, wszyscy stają przed momentem, że trzeba podjąć ryzyko, zaryzykować własne życie, nie tylko, żeby pomagać, ale zmierzyć się z tym wszystkim, co jest zwykłą obawą człowieka – zwrócił uwagę.

Prezydent podkreślił, że odznaczenia są "niewielkim, symbolicznym podziękowaniem". – Chcę, żebyście wiedzieli, że jesteśmy z was ogromnie dumni. Z całego serca dziękuję – dodał.

Lekarze z Wojskowego Instytutu Medycznego i Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej w marcu wyjechali do szpitala polowego w Brescii, aby wesprzeć włoską służbę zdrowia w epicentrum epidemii koronawirusa w Lombardii.

Celem misji była wymiana doświadczeń dotyczących form i sposobów organizacji krajowego systemu ochrony zdrowia pod kątem skuteczności zarządzania walką z epidemią SARS-CoV-2. Misja była realizowana przez WIM przy udziale Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, a uczestniczyło w niej 15 osób, w tym 7 lekarzy "intensywistów" oraz medyków innych profesji.

