Rak z drobną komórką

Diagnozę: „drobnokomórkowy rak płaca z przerzutami do wątroby i możliwymi do trzustki i żołądka” postawiono pod koniec września 2020 r. „Mama dowiedziałaby się o raku pewnie wcześniej, gdyby nie wpływ pandemii na sprawność diagnostyki onkologicznej. Dwa tygodnie później zaczęła chemioterapię, jednak po wyjściu ze szpitala uzyskała pozytywny wynik na COVID-19, przez co spędziła ponad 20 dni w izolacji".