"Nie zapomnij o nienawiści do migrantów". Wiosna Biedronia szokuje na Twitterze

Nawiązując do ustanowionego 18 grudnia Międzynarodowego Dnia Migrantów, działacze Wiosny Biedronia umieścili na Twitterze manifest dotyczący przyjmowania imigrantów.

Wykorzystali do tego rysunek przedstawiający Świętą Rodzinę. Na rysunku napisano: „Nie zapomnij o nienawiści do migrantów gdy będziesz celebrował historię rodziny z bliskiego wschodu, która poszukiwała schronienia za granicą”.

Wpis podpisano natomiast słowami: „W Międzynarodowy Dzień Migrantów przypominamy, że prawa człowieka dotyczą każdego i każdej. Sprzeciwiamy się nienawiści, wspieramy wizję społeczeństwa otwartego, przyjaznego, różnorodnego. Społeczeństwa, w którym każdy i każda może czuć się jak u siebie”.

Migranci w Europie

18 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Migrantów. Święto ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu zwrócenia uwagi na potrzebę przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności wszystkich osób żyjących poza krajem swojego pochodzenia.

Co roku około 2 mln osób osiedla się w Unii Europejskiej, a około 1 mln emigruje z UE, aby osiedlić się gdzie indziej. Migracja zawsze była częścią europejskiej tożsamości i to się nigdy nie zmieni – czytamy we wspólnym oświadczeniu Komisji Europejskiej i Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Josepa Borrella.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Migrantów Unia Europejska przypomina o swoim zaangażowaniu na rzecz ochrony godności i praw człowieka wszystkich migrantów. Migranci wnoszą wartość dodaną w rozwój europejskich gospodarek i społeczeństw. My natomiast staramy się zapewnić, by migracja odbywała się w sposób bezpieczny, legalny i dobrze zarządzany – czytamy dalej.

