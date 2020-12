Czy w Sylwestra można wyjść z psem? Resort odpowiada

W sylwestra obowiązywać będzie od godz. 19.00 do godz. 6.00 ograniczenie w przemieszaniu się. Wyjście z domu uzasadnione będzie tylko – jak zapowiada ministerstwo – obowiązkami zawodowymi lub po to, by zaspokoić nagłe potrzeby, na przykład kupić leki w aptece. Ta informacja zaniepokoiła właścicieli psów.

Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił w czwartek, że od 28 grudnia do 17 stycznia 2021 r. (do końca przerwy szkolnej) zostanie wprowadzona kwarantanna narodowa – będą dodatkowe obostrzenia m.in. zamknięcie hoteli, ograniczenie w działaniu galerii handlowych i czasowy zakaz przemieszczania się w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia. Informacja dotycząca wychodzenia z domu w sylwestrową noc zaniepokoiła właścicieli psów, którzy nie wiedzą czy będą mogli wyjść z psem na spacer. Jak jednak dowiedział się serwis RMF FM, spacer z czworonogiem jest jednym z wyjątków, w wypadku których można będzie wyjść z domu. Jeśli pojawi się taka potrzeba, będziemy mogli wyprowadzić naszego czworonoga – odpowiedziało na na pytanie RMF FM Ministerstwo Zdrowia. Czytaj także:

