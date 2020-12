Jak (nie) świecić przykładem

W filmiku, który opublikowała w Internecie, opowiada o tym, że przez zdalne nauczanie jej dzieci spędzają za dużo czasu przed monitorami komputera i smartfona.

– Musiałam rozwiązać dramaty związane z Tadkiem i jego używaniem telefonu – zdradziła na swoim Instagramie. – Wszystko przez ten homeschooling, do tej pory się dzieciom mówiło, że „nie, komputery nie można” i tak dalej. A teraz spędzają całe dnie i później jest problem, żeby im te komputery zabrać – narzeka Małgorzata.

Zwykle gdy rodzic chce do czegoś zachęcić dziecko, zaczyna od siebie. W końcu przykład idzie z góry. Tylko czy wyobrażacie sobie, że Małgorzata odstawia komputer, telefon, Internet? Choćby na tydzień? No właśnie. To co się dziwić 10-latkowi?