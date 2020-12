"Wyborcza" pisze o Jezusie. Warzecha: Kompletny bełkot

Wczoraj obchodziliśmy Wigilię Bożego Narodzenia, wieczorem Polacy zgromadziliśmy się przy rodzinnych stołach, żeby zjeść uroczystą kolację oraz przełamać opłatkiem z najbliższymi. Dla katolików to jeden z najważniejszych dni w roku.

Redakcja "Gazety Wyborczej" postanowiła z tej okazji opublikować artykuł o znamiennym tytule "Jestem zmęczony, nie umiem niczego dać ani światu, ani firmie. Jezus robi bilans życia".

Użytkownicy Twittera byli bezlitośni dla "GW".

"Próbowałem czytać to arcydzieło, ale to jest tak kompletny bełkot, że po akapicie dałem spokój. Potem jeszcze trochę przewinąłem w dół, tak gdzieś do połowy i uznałem, że szkoda czasu" – napisał publicysta "Do Rzeczy" Łukasz Warzecha.

