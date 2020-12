Gmyz gorzko o polskich mediach. "Gdyby u nas tak zrobiono"

Premier Andrej Babisz został w niedzielę zaszczepiony jako pierwsza osoba w kraju przeciwko Covid-19 w ramach unijnej kampanii szczepień, która rozpoczęła się w niedzielę. Pierwsza partia 10 tys. szczepionek firm Pfizer i BioNTech dotarła do Czech w sobotę.

Przed rozpoczęciem kampanii dobrowolnych, darmowych szczepień Andrej Babisz powiedział, że szczepionka jest nadzieją na powrót do normalności. Premier poinformował także, że po zwiększeniu zamówienia w firmach Pfizer i BioNTech Republika Czeska otrzyma łącznie osiem milionów dawek szczepionki. W ocenie premiera kampania szczepień potrwa dziewięć miesięcy.

Informacja o zaszczepieniu się premiera Czech dotarła również do Polski. W gorzki sposób postanowił ją skomentował Cezary Gmyz. Wskazał, że gdyby do podobnej sytuacji doszło w kraju i to premier Mateusz Morawiecki był pierwszą osobą, która otrzymała dawkę szczepionki, część mediów nie ustawałaby w krytyce tego posunięcia rządu.

"Gdyby u nas tak zrobiono media minionego reżimu zrobiłby dziką awanturę, że poza kolejnością i nie należy do grupy ryzyka" – napisał dziennikarz "Do Rzeczy".

Wpis Gmyza skomentował inny publicysta "Do Rzeczy". Rafał Ziemkiewicz napisał przewrotnie, że polski rząd oraz premier i tak spotkają sie z krytyką wiadomych mediów.

"A tak zrobią awanturę, że rząd testuje szczepionkę na obywatelach, zamiast zacząć szczepienia od siebie" – napisał Ziemkiewicz.

