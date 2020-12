Grodzki i Karczewski zaszczepili się przeciw koronawirusowi

Tomasz Grodzki i Stanisław Karczewski zostali zaszczepieni na terenie Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.

– Każdy, kto ma na celu zdrowie i życie Polaków wie, że szczepienia zlikwidowały albo ograniczyły wiele chorób. To sukces medycyny. Te szczepionki, które teraz przychodzą do Polski to najszybsza droga do normalności, zatrzymania biegu tej strasznej pandemii. Ani przez moment nie wahałem się, żeby wziąć udział w wydarzeniu, którego celem jest zachęcenie ludzi, by korzystali z dobrodziejstwa szczepień – powiedział w Polsat News marszałek Senatu.

Polityk zaznaczył, że należy zaufać najwybitniejszym polskim naukowcom – prof. Horbanowi, prof. Simonowi, prof. Flisiakowi. – Im więcej ludzi się zaszczepi, tym efekt będzie lepszy – przekazał Grodzki.

Były szef izby wyższej, senator PiS Stanisław Karczewski zapewnił, że szczepionki są bezpieczne. – Wiele osób szczepi się na świecie, w USA to ponad 1 mln osób, na świecie to już ponad 4 mln. Nie docierają do nas informacji o groźnych, masowych powikłaniach. W USA, Wielkiej Brytanii szczepią się i zachęcają nas, by się szczepić. Przeszedłem już tę chorobę i muszę przyznać, że jest ona nieprzyjemna, uciążliwa i nieobliczalna. Warto się zaszczepić, podnieść swoją odporność – przekonywał Karczewski.

– Pewnie nie przekonamy tych antyszczepionkowców, ale przekonamy i chcemy przekonać tych, którzy się wahają. Chcemy wrócić do normalnego życia, wyciągnąć z pandemii wnioski, bo wiele się nauczyliśmy. Szczepionki są niezwykle istotne i ważne oraz bezpieczne – stwierdził.

