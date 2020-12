Scheuring-Wielgus: Ziobro chyba nie wie, z kim zadziera

Posłanka była pytana w Polsat News o próbę pociągnięcia jej do odpowiedzialności za protest Strajku Kobiet w kościele w Toruniu oraz zapowiedź odebrania jej immunitetu. Wniosek w tej sprawie skierował prokurator generalny i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

– Jestem odpowiedzialna za swoje czyny. To, co się wydarzy, przyjmuję z godnością. Do dziś nie dostałam żadnego pisma z prokuratury, żeby to się miało rozpocząć, więc czeka nas długi proces medialny związany z tą sprawą – powiedziała Scheuring-Wielgus.

Przekonywała, że jest "gotowa na wszystko" i że nie boi się Zbigniewa Ziobry. – Zaprosił mnie na ring, w którym sam jest. Jeśli mnie zaprasza, to ja chętnie z tej potyczki z panem Ziobrą skorzystam – dodała.

– Zbigniew Ziobro chyba nie zdaje sobie sprawy z kim zadziera, ja nie jestem jakimś słabeuszem. Igły też się nie boję, jak ktoś mi robi zastrzyk. Naprawdę jestem przygotowana na wszystko – oświadczyła Scheuring-Wielgus.

Prokuratura chce postawić jej zarzuty "złośliwego przeszkadzania publicznemu wykonywaniu aktu religijnego oraz obrażania uczuć religijnych".

